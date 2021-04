Come cancellare il proprio numero di telefono da Facebook?

I recenti dati riferiscono che l'Italia è tra i paesi più colpiti dal data leak di Facebook e, in particolare, sono finiti in rete i numeri di telefono degli utenti. Come fare quindi per eliminare il proprio numero di contatto dal social network?

La procedura è molto semplice: basta cliccare sulla freccia verso il basso presente in alto a destra su Facebook da desktop, quindi su "Impostazioni e privacy" ed "impostazioni".

Si verrà reindirizzati all'hub "Impostazioni generali dell'account" che permette di gestire tutti i dati presenti nel nostro profilo. Da questa schermata bisogna cliccare sul pulsante "modifica" alla destra di "informazioni di contatto", che aprirà tutti gli indirizzi email attivi ed i numeri di cellulare che sono stati forniti a Facebook. Basta cliccare sul "rimuovi" al lato ed il gioco è fatto.

Da mobile la procedura è simile: in questo caso si deve aprire il menù contestuale tramite le tre linee presenti in basso a destra nell'applicazione, quindi scorrere e fare tap su "Impostazioni". Qui si aprirà un nuovo pannello dove bisognerà toccare su "informazioni personali" e quindi su "informazioni di contatto". Ci troveremo di fronte all'indirizzo email ed i numeri di telefono, che possono essere eliminati facendo tap su di essi e cliccando su "rimuovi".