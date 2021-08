Come cancellare il profilo Facebook? Esiste anche la disattivazione temporanea

Ogni tanto può capitare di desiderare un periodo di pausa e distacco dai social network, che quotidianamente ci riempiono di video, notizie e altri contenuti, positivi o negativi che siano. Vediamo, dunque, come cancellare il proprio profilo Facebook o, in alternativa, disattivarlo temporaneamente in attesa del nostro ritorno.

Il procedimento è molto semplice: una volta aperto Facebook su PC basta cliccare sulla freccia in alto a destra, poi sulla voce “Impostazioni e privacy” e infine su “Impostazioni”; aperta la nuova schermata, bisogna recarsi sulla sezione “Le tue informazioni su Facebook” e scorrere verso il basso fino alla voce “Disattivazione ed eliminazione”, cliccando dunque su “Visualizza”.

A questo punto davanti a noi si aprirà una nuova schermata ancora che ci permette di selezionare tra la disattivazione temporanea dell’account, che rimuove nome e contenuti condivisi permettendo però di utilizzare Messenger, oppure anche di eliminare permanentemente il profilo con l’impossibilità di recuperare i contenuti condivisi e i messaggi inviati su Messenger. Selezionando una delle due opzioni basterà dunque cliccare sul pulsante blu “Continua per disattivare/eliminare l’account” e seguire il procedimento indicato dalla piattaforma.

Su smartphone, invece, bisogna aprire l’app Facebook, premere sul menu a tre linee in alto a destra, scorrere verso il basso nella nuova videata fino alla voce “Impostazioni e privacy”, aprire il menu a scomparsa e poi premere su Impostazioni. In tale schermata apparirà subito la sezione Account con la voce “Informazioni personali e dell’account”, da cui si accede poi ad altri menu tra cui “Proprietà e controllo dell’account”, dove sarà possibile scegliere come su PC se disattivare o eliminare il nostro profilo Facebook esattamente come sul social via browser.

