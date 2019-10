Come cancellarsi definitivamente da Facebook in pochi passi

Vi siete scocciati di Facebook e volete cancellarvi? Vi spieghiamo noi come farlo, prima però è bene mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto, il procedimento che trovate dopo il salto prevede un periodo di "sospensione" di trenta giorni: dall'invio della richiesta infatti avrete a disposizione quasi un mese per cambiare idea.

Tale novità rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato, quando i giorni a disposizione erano "solo" quindici giorni, ed infatti molti hanno approfittato di questa proroga per tornare sui loro passi e resettare tutto.

Come cancellarsi da Facebook

In alternativa, se proprio siete sicuri della vostra scelta. Ecco come cancellarvi da Facebook:

Aprite il browser e collegatevi a Facebook; In alto a destra, vicino alla campanella delle notifiche ed il punto interrogativo, è presente una freccia verso il basso; Cliccate sulla freccia e quindi sull'opzione "Impostazioni"; Si aprirà un altro pannello, dal menù a sinistra selezionate "le tue informazioni su Facebook"; Nella nuova pagina è presente l'opzione "disattivazione ed eliminazione", cliccate su "visualizza"; Basta selezionare la seconda opzione, come mostrato nello screenshot in calce, e cliccare sul pulsante blu;

A questo punto Facebook vi riporterà ad un'altra pagine che consentirà di scaricare i dati, disattivare Messenger, modificare le impostazioni di amministrazione delle pagine ed il controllo delle app. Dopo aver completato tutta la procedura, è necessario cliccare nuovamente su "Elimina l'account" ed il gioco è fatto.