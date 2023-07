Come capire se un'applicazione è affidabile? Ecco alcuni spunti

Dopo aver visto come risolvere quando le app non si scaricano sul Play Store di Android, torniamo a parlare del robottino verde per un altro breve approfondimento sull'installazione delle app: stavolta, però, il focus è sulla sicurezza.

Pensate, infatti, che solo a giugno 2023 parlavamo di decine di migliaia di app Android con malware. Nonostante gli store ufficiali offrano un discreto grado di affidabilità, però, molto spesso capita di scaricare e installare applicazioni da fonti perlomeno dubbie se non del tutto inaffidabili.

Anche gli store ufficiali, però, possono nascondere insidie.

Ci sono, tuttavia, una serie di accortezze che possono ridurre in maniera significativa i rischi. Il primo tra questi, per esempio, quando parliamo di store ufficiali, è quello di verificare le recensioni lasciate dal pubblico, soprattutto se sono un numero sufficientemente elevato.

Ovviamente, tenete sempre presente che gli utenti tendono maggiormente a rilasciare feedback in caso di problemi e non è detto che si tratti di una regola. Ciò che conta è che non si tratti di truffe ma di app genuine.

Sempre sugli store ufficiale, sarebbe buona norma andare a vedere quante altre app sono state pubblicate dallo stesso sviluppatore, valutandone anche il successo nel tempo.

Inoltre, potrebbe interessarvi anche valutare il quantitativo e il tipo di permessi richiesti dall'app. Gli store delle principali piattaforme sono piuttosto dettagliati in tal senso.

Un ultimo suggerimento, ma non per importanza, è quello di cercare di comprendere la fonte di guadagno dell'app in questione, in particolar modo se gratuita e non viene esplicitato come è monetizzata. Questo dovrebbe essere un discreto campanello d'allarme, soprattutto se altri degli elementi di cui vi abbiamo parlato vi avevano già fatto insospettire.