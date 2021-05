Come capire se chiama un call center? Ecco lo strumento di AGCOM ed un'app

Le chiamate da parte dei call center sono oggetto di critiche e spesso anche di proteste da parte degli utenti. Al momento l'unico modo per bloccare la ricezione è rappresentata dall'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, che è aperto esclusivamente alle linee fisse. Ma come capire se ci sta chiamando un call center? Vediamolo insieme.

Come capire se ci sta chiamando un call center?

Il primo strumento di cui parleremo di questa notizia si chiama "Numerazioni Call Center" ed è accessibile direttamente sul sito web dell'AGCOM. Collegandosi al sito in questione, tramite il link, è necessario semplicemente inserire il numero nel campo in questione per accedere a tutte le informazioni.

Come leggiamo nella descrizione, "inserendo una numerazione nazionale nel campo sottostante sarà possibile risalire all'anagrafica della/le società esercente/i l'attività di call center sulla base delle informazioni dichiarate dalle stesse società al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Se la numerazione inserita non è stata dichiarata al ROC, la ricerca non produrrà alcun risultato".

Il secondo strumento invece è l'app TrueCaller per iOS ed Android. Il download è gratuito così come l'attivazione: l'applicazione si basa sulle segnalazioni ricevute dagli utenti (di fatti è anche possibile segnalare la ricezione di una chiamata da parte di un call center indicando la società) e mostrerà, direttamente nel dialer, se la telefonata che si sta ricevendo è da parte di un call center.