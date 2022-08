Come capire le criptovalute? Con Binance Academy si guadagna imparando

Se siete intenzionati a lanciarvi nel mondo crypto o semplicemente incuriositi dalle sue potenzialità, navigare nel marasma di informazioni presenti sul web non è impresa semplice. Per fortuna, c'è un nuovo strumento di Binance per imparare per gradi.

Stiamo parlando del progetto Binance Academy, disponibile gratuitamente per gli utenti della piattaforma e che consente di imparare le basi teoriche e anche concetti più avanzati, prendendosi i propri tempi e soprattutto con itinerari ben precisi per l'apprendimento.

Raggiungibile da questa pagina, la Academy consente oltretutto di mettersi alla prova sui concetti appresi e di guadagnare criptovalute durante percorso. Tutto il materiale per l'apprendimento presente nel portale, dalle guide semplici a quelle più impegnative, sarà disponibile completamente in Italiano.

Si parte dalla tecnologia Blockchain sino ad arrivare al trading, passando per lo studio dei termini tecnici, un po' come abbiamo fatto su queste pagine con il nostro glossario sulle criptovalute.

In particolare, per guadagnare ci sarà da seguire l'itinerario studiato da Binance per la progressione e la crescita. Si potranno guadagnare premi come i 40.000 SHIB in palio per la guida al trading per principianti, ma tanti altri corsi consentiranno di guadagnare token differenti fino a esaurimento dei premi in palio.

Ricordiamo, infine, che in occasione del suo quinto anniversario Binance ha azzerato le commissioni su BTC, una mossa storica per uno degli exchange più popolari sul mercato.