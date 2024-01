Come faccio a capire le differenze tra scienza e pseudoscienza?

Al giorno d'oggi siamo bombardati da informazioni e spesso ci troviamo a domandarci: è scienza o è solo una bufala? Questa distinzione, nota come il problema della demarcazione, è fondamentale nella filosofia della scienza. Tuttavia, non è sempre facile distinguere tra scienza e pseudoscienza.

Fortunatamente, ci sono alcuni segnali che possono aiutarci a navigare nel labirinto delle informazioni e a riconoscere una pseudoscienza. La pseudoscienza è un sistema di pensiero o una teoria erroneamente considerata scientifica nonostante non sia radicata nella scienza. Le idee pseudoscientifiche precedono l'era scientifica e, in alcuni casi, sono antiche.

Ad esempio, la pratica dell'astrologia risale al terzo millennio a.C. Nel XIX secolo, si è assistito a un aumento delle idee pseudoscientifiche, con pratiche come la frenologia, la spiritualità e la telepatia che diventavano popolari. Con l'avvento dell'era spaziale nel 1957, le teorie degli antichi astronauti hanno preso il volo.

Tuttavia, entro la fine del XX secolo, è cresciuto lo scetticismo e sono sorte varie società volte a contrastare queste false informazioni. Oggi, però, la credenza in teorie pseudoscientifiche è ancora diffusa. Esempi popolari includono l'astrologia, la numerologia e la grafologia. Ma anche l'omeopatia, la criptozoologia, la pseudoarcheologia, l'agopuntura e l'aromaterapia, che sono tutte considerate largamente pseudoscienze.

La scienza, invece, aderisce al metodo scientifico. Inizia con una domanda, che viene sviluppata in un'ipotesi e testata in una serie di esperimenti, i cui risultati possono essere utilizzati per trarre nuove conclusioni. Alla fine, il processo ci permette di generare conoscenza, fare previsioni e avanzare la nostra comprensione. Una pseudoscienza, d'altra parte, può presentarsi come scientifica, ma in realtà è incompatibile con questo metodo.

Un principio fondamentale della "scienza" è che si basa su conoscenze precedenti, utilizzando ciò che è venuto prima, insieme a nuove prove, per sostenere o confutare una teoria. A causa di ciò, è altamente adattabile e può cambiare alla luce di nuove informazioni. Ad esempio, una teoria scientifica ampiamente accettata, come la relatività di Einstein, potrebbe essere la migliore spiegazione attuale che abbiamo per qualcosa, ma solo fino a quando non ne arriva una migliore.

Il modo migliore per individuare l'inghippo è chiedersi è "Da dove viene quanto detto?". Gli scienziati hanno questo titolo per un motivo, e se stanno sostenendo qualcosa, è probabile che sia più valido di se, per esempio, l'affermazione è stata sentita dal vicino o se è stata letta sui social. Si deve sempre mettere in discussione le fonti di una grande affermazione.