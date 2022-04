Ecco come capire, dalla dilatazione della pupilla, se soffri di afantasia. Prova anche tu!

L’afantasia è la strana condizione in cui alcune persone non sono in grado di visualizzare immagini nella loro mente. Per molto tempo, l'afantasia è stata identificata solo grazie alle esperienze autodichiarate delle persone. Ora, potremmo finalmente avere un modo per rilevarlo davvero.

In questo caso, gli occhi ce l'hanno. Più specificamente, in un nuovo studio l'afantasia potrebbe essere rilevata sulla base della risposta alla dilatazione della pupilla. Quando l'occhio umano è esposto a una luce intensa, le nostre pupille si contraggono e quando sono esposte all'oscurità si espandono in modo da far entrare più luce nella retina.

I ricercatori in Australia hanno testato due gruppi di partecipanti; 42 in un gruppo con capacità di immaginazione visiva regolare auto-riferite e un altro gruppo di 18 individui con afantasia auto-riferita, è stato chiesto di visualizzare immagini con forme chiare e scure su uno sfondo grigio. Gli individui di entrambi i gruppi hanno mostrato risposte regolari di dilatazione della pupilla sia alle immagini chiare che a quelle scure.

Ma poi i ricercatori hanno chiesto a entrambi i gruppi di immaginare le stesse immagini con gli occhi aperti. Curiosamente, hanno scoperto che le pupille degli individui con immaginazione visiva regolare si contraerebbero e si espanderebbero ancora, mentre le pupille degli individui con afantasia non cambiavano le dimensioni a un livello significativo.

"I nostri risultati forniscono nuove prove che i nostri alunni rispondono alla vividezza e alla forza di un'immagine visiva tenuta a mente, più forte e vivida quell'immagine, maggiore è la risposta alla luce pupillare", affermano gli autori dell'articolo. "Infine, dimostriamo che, come gruppo, non ci sono prove di questa risposta della pupilla in individui senza immagini mentali (afantasia)", aggiungono.

Poiché la risposta del soggetto alla luce è involontaria, lo studio offre una nuova misura imparziale dell'afantasia, poiché questa tecnica non si basa sull'autovalutazione. "Ora siamo vicini a un test fisiologico oggettivo, come un esame del sangue, per vedere se qualcuno ne soffre davvero", afferma l'autore principale dello studio, lo psicologo Joel Pearson dell'UNSW Sydney.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le persone che potevano immaginare immagini più vivide mostravano una maggiore dilatazione della pupilla. Ciò aggiunge un altro strumento per i ricercatori che lavorano per misurare la forza delle immagini mentali in ulteriori studi. Tuttavia, forse la domanda più interessante posta dallo studio è in che modo le immagini mentali potrebbero guidare la risposta involontaria della pupilla per cominciare.

La capacità umana di formare immagini mentali di contenuto visivo assiste molte delle importanti funzioni che il nostro cervello può svolgere. Lo facciamo per recuperare informazioni dalla nostra memoria a lungo e a breve termine, lo facciamo quando immaginiamo lettere e simboli quando stiamo imparando una lingua e lo facciamo quando navighiamo o ricordiamo dove siamo stati. Per le persone con afantasia, il mondo mentale è diverso, mettendo in evidenza i modi neurologici diversi in cui tutti interagiamo con il mondo.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista eLife.