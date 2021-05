Come si fa a capire se si è FTTC o in FTTH? Come leggere i bollini dell'AGCOM

Qualche giorno fa su queste pagine vi abbiamo spiegato come verificare la copertura della fibra di TIM, ma abbiamo anche pubblicato degli approfondimenti che vi consentono di verificare direttamente dal sito dell'AGCOM il tipo di fibra che è disponibile presso la vostre abitazione. A questi strumenti però se ne aggiungono altri.

Da qualche anno, infatti, l'AGCOM ha lanciato dei bollini per la fibra che si possono trovare sulle locandine degli operatori telefonici, ma anche sui siti ed i social network. Spesso questi sono accompagnati da dettagli sul tipo di connettività proposta, ma per coloro che non hanno modo di leggerli, vi spieghiamo noi come capire rapidamente il tipo di fibra che è proposto:

Bollino verde con a F maiuscola : identifica la fibra pura o iperfibra, ovvero basata su tecnologia FTTH o FTTB. A seconda della connettività proposta può arrivare fino a 1 Gbps in download e 500 Mbps in upload per la FTTH, e 10Gbps in download e 10 Gbps in upload per la FTTB;

: identifica la fibra pura o iperfibra, ovvero basata su tecnologia FTTH o FTTB. A seconda della connettività proposta può arrivare fino a 1 Gbps in download e 500 Mbps in upload per la FTTH, e 10Gbps in download e 10 Gbps in upload per la FTTB; Bollino giallo con FR : identifica la fibra misto rame. Nel caso della FTTC/VDSL2 è possibile godere di una velocità di download fino a 200 Mbps e di 20 Mbps in upload;

: identifica la fibra misto rame. Nel caso della FTTC/VDSL2 è possibile godere di una velocità di download fino a 200 Mbps e di 20 Mbps in upload; Bollino rosso: identifica un tipo di connessione ADSL (20Mbps download/1Mbps upload) ed HDSL (8Mbps download ed 8Mbps upload).

Ovviamente, come sempre in queste circostanze consigliamo sempre di effettuare le verifiche sul sito di Infratel e presso i vostri operatori.