Come capire se un numero è un call center? C'è uno strumento non conosciuto

Uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi riguarda senza dubbio l’introduzione del nuovo Registro delle Opposizioni, con l’estensione della copertura anche ai numeri di cellulari. Nonostante le perplessità (avanzate anche dal Garante), però, gli utenti continuano ad essere tempestati di chiamate pubblicitarie dai call center.

Su smartphone le opzioni per identificare le chiamate pubblicitarie sono tanti, e tra tutti il nostro consiglio è di affidarvi ad app come TrueCaller o Sync.Me e di aggiornare i relativi registri dei seccatori per vedere identificati, direttamente al momento della ricezione della chiamata, i call center con tanto di etichetta sulla natura della telefonata che si sta ricevendo.

Su rete fissa la situazione è leggermente diversa e, mentre consigliamo comunque di iscrivervi al Registro delle Opposizioni, non tutti sanno che l’Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni ha messo da tempo a disposizione uno strumento pubblico per capire se il numero che ci sta chiamando è un call center o meno. Chiaramente, la condizione è che siate provvisti di un telefono in grado di mostrare il numero di telefono del mittente, altrimenti non funzionerà a nulla. Il funzionamento è molto semplice: collegatevi a questo indirizzo e quindi nel campo “numero di telefono” inserite il numero che vedete visualizzato sullo schermo. In questo modo sarete in grado di risalire all’anagrafica della società ed alle attività del call center in base a quanto dichiarato al Registro degli Operatori di Comunicazione. Chiaramente, se il numero inserito non restituisce alcun risultato, significa che non si tratta di un call center.