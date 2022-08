Come capire se il PC Windows ha uno spyware? Alcuni punti interessanti

Di recente vi abbiamo raccontato cosa sono gli stalkerware, software molto insidiosi e spesso anche particolarmente diffusi e sottovalutati. Oggi restiamo in tema sicurezza informatica per darvi qualche idea sulla lotta agli spyware.

Tanto per cominciare, uno spyware è un software malevolo che ha l'abilità di accedere a determinate aree, più o meno ampie, del vostro PC. In generale possono avere accesso alla memoria di archiviazione, ma anche a videocamera e microfono. Potenzialmente, quindi, sono in grado di recuperare informazioni sulla vostra vita online e offline al PC.

Tra i malware, sono oltretutto tra i più insidiosi in quanto spesso molto difficili da individuare. Tuttavia, man mano che iniziano a lavorare nel sottobosco della vostra macchina, potreste iniziare a notare i primi segnali della loro presenza, a partire da un anomalo calo nelle prestazioni, indice che lo spyware sta attivamente occupando risorse come ad esempio la RAM.

Segnali piuttosto evidenti sono la comparsa di collegamenti sul desktop o l'apertura di finestre a caso, o ancora, movimenti autonomi del cursore del mouse. Inoltre, è possibile che in presenza di attività malevole anche la tastiera generi input casuali, stando a quanto riportato dalla fonte.

Il metodo più rapido e pratico per verificare la presenza di uno spyware sul PC è quello di aprire "Gestione attività" e andare alla ricerca di processi sospetti, cercarne il nome su un qualsiasi motore di ricerca, come ad esempio Google, e in caso di conferma terminare il processo.

A scanso d'equivoci, come spiegano i ragazzi di SlashGear, anche svuotare la cartella temp di Windows potrebbe essere un'ottima mossa. Per farlo, aprire la ricerca di Windows e digitare "%temp%". Individuata la relativa cartella, selezionare tutti i file e cartelle al suo interno ed eliminarli in maniera permanente (Maiusc + Canc).

Se avete il sospetto che le vostre informazioni sul web siano state violate, ecco come verificare se la vostra email è stata compromessa.