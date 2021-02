Ecco come capire quando una risposta è sincera oppure no

Un nuovo studio di psicologia ha scoperto che fare una pausa prima di rispondere, anche solo per pochi secondi, può far sembrare l'interlocutore più sincero o disonesto. Numerosi studi in laboratorio e nella vita reale suggeriscono che le persone si prendono più tempo a rispondere quando non sono sincere.

Nella nuova ricerca sono state esaminate migliaia di persone, 7.500 individui per l'esattezza, provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Francia in un totale di 14 esperimenti. Nel complesso, gli autori hanno riscontrato che una risposta immediata era percepita come più sincera, mentre una risposta più lenta, anche di un ritardo di appena due secondi, era vista come meno sincera.

"Valutare la sincerità degli altri è una parte onnipresente e importante delle interazioni sociali", afferma Ignazio Ziano, ricercatore sul comportamento dei consumatori presso l'Ecole de Management di Grenoble in Francia. "La nostra ricerca mostra che la velocità di risposta è un segnale importante su cui le persone basano le loro inferenze di sincerità".

In generale, nonostante sia difficile affermare con certezza che una pausa possa indicare certamente la presenza di una risposta non sincera, Ziano afferma che il loro studio mostra che ogni volta che c'è una domanda che richiede una risposta, come in un colloquio di lavoro, le risposte veloci sembrano più sincere.

