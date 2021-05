Come capire se la RAM è DDR3 o DDR4? Ecco le principali differenze

In attesa della grande rivoluzione delle memorie DDR5, torniamo a occuparci dell'hardware attualmente a nostra disposizione per scoprire come distinguere le RAM DDR3 dai moduli DDR4 di più recente produzione.

I due standard non sono infatti compatibili e intercambiabili e occorre il pieno supporto della scheda madre per consentire un'appropriata lettura dei moduli che intendiamo utilizzare, diversamente da quanto dovrebbe invece accadere fra DDR4 e DDR5, almeno in un primo periodo di transizione. Le nuove RAM DDR5 permetteranno di raggiungere vette in termini di velocità solamente immaginate finora.

Le memorie DDR3 differiscono dalle memorie DDR4 per specifiche, capienza e anche, per gli occhi più attenti, per il form factor.

Questi due standard infatti differiscono anche e soprattutto per la disposizione del taglio sul connettore. Avrete notato, infatti, che i banchi di RAM, nella parte inferiore, mostrano un taglio più o meno a metà. Ebbene, questa interruzione è collocata nello stesso punto in tutti i moduli DDR3 ma in differente rispetto a quanto possiamo vedere sulle memorie DDR4.

Nello specifico, sulle RAM DDR3 il taglio del connettore è collocato a circa un terzo della lunghezza del banco, mentre sulle memorie DDR4 sarà posto sempre in maniera asimmetrica ma molto più vicino al centro.

Se il vostro obiettivo è quello di scoprire semplicemente che RAM avete senza smontare il PC, per farlo sarà sufficiente entrare in Windows 10, aprire lo strumento Gestione Attività, raggiungibile mediante la pressione dei tasti Ctrl + Alt + Canc, ed entrare nella sezione relativa alle Prestazioni dove, fra le tante voci, troverete anche una casella relativa alla Memoria. Selezionando questa voce, avremo a disposizione alcuni dei principali dettagli sulle nostre memorie.

Se il nostro sistema utilizza memorie DDR3, in alto a destra, verrà visualizzato il quantitativo di memoria totale e il tipo, nello specifico troneggerà la scritta DDR3. Questo comportamento vale anche per gli standard precedenti, come ad esempio per le memorie DDR2.

Sulle RAM DDR4 invece verrà mostrato solamente il totale, in quanto considerate come lo standard generazionale.