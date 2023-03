Come capire se il router non funziona bene? Alcuni possibili test per il Wi-Fi

La vostra connessione a Internet vi sembra lenta, va a scatti, "crolla" da un momento all'altro o risulta instabile? Il problema potrebbe risiedere nel router! Prima di contattare il vostro ISP e chiedere spiegazioni per una connettività poco performante o instabile, vi consigliamo alcuni semplici test di diagnostica da fare a casa.

Partiamo dalla base: l'hardware del router. Il modo più semplice per capire se il router non funziona correttamente è quello di dare un'occhiata alle luci LED posizionate sul pannello frontale. Ogni device ne ha in numero variabile e con indicazioni diverse tra loro, ma tutti ne presentano tre fisse:

Il LED di alimentazione , che vi spiega se il modem è accesso e collegato alla corrente. Se la luce è spenta, il modem non è acceso: provate a controllare i cavi di alimentazione e le prese di casa!

Il LED di connessione ADSL o Fibra , che vi indica se il modem è connesso alla centrale telefonica esterna. Se la luce è accesa e fissa va tutto bene; se lampeggia o è spenta, invece, c'è un problema.

Il LED della linea internet, che invece verifica se il modem è in grado di connettersi a internet. Se la luce è accesa e fissa siete a cavallo, altrimenti vi conviene drizzare le antenne.

In caso di problemi al LED di connessione ADSL o Fibra e al LED della linea Internet, la prima cosa da fare (dopo aver spento e riacceso il router; si tratta di un consiglio banale ma che spesso funziona) è quella di controllare i cavi di connessione del modem, staccandoli sia dal device che dalla presa e reinserendoli. Se utilizzate dei filtri ADSL, il consiglio è quello di rimuovere anche questi ultimi.

Se il problema persiste, la cosa migliore da fare è controllare le connessioni cablate e wireless in uscita dal modem. Se utilizzate solo dispositivi wireless e disponete di un PC con porta Ethernet (o di un adattatore), provate a connettervi via cavo al router, testando più porte LAN: se il Wi-Fi non funziona ma il cavo Ethernet sì, il problema sta nella connessione Wi-Fi. Se il problema persiste anche con la connessione cablata, invece, dobbiamo fare uno step successivo.

Fermiamoci per un attimo ai problemi legati alla connessione Wi-Fi: per risolverli, la cosa migliore da fare è riavviare e aggiornare il modem (mentre lo fate, ricordatevi di impostare un password! Proteggerà la vostra rete di casa e i dispositivi connessi). Successivamente, potete anche verificare quale delle due bande (o tre, a seconda del dispositivo in vostro possesso) è meno affollata: in questo caso, passare dai 2,4 GHz ai 5 GHz (o viceversa) in caso di reti molto affollate potrebbe fornirvi una connessione più stabile e reattiva.

Esaurite tutte queste possibilità, è molto improbabile che il problema stia "dentro casa": se ancora non riuscite a connettervi al web, la colpa potrebbe essere del vostro fornitore di rete internet. In questo caso, spesso e volentieri, l'unica soluzione è aspettare pazientemente che il vostro ISP risolva i problemi di connessione. Intanto che aspettate (o anche periodicamente, per fare qualche verifica dello stato della vostra connessione) potete effettuare almeno un paio di test:

Il primo è il classico test della velocità della rete internet , disponibile tramite piattaforme come Speedtest.net e Google Speed Test. Spesso, anche la pagina di gestione del vostro modem vi indica la velocità in upload e in download della vostra connessione: se queste ultime sono molto minori rispetto a quelle teoricamente promesse dal vostro contratto, potreste voler contattare il vostro ISP e chiedere spiegazioni.

Il primo è il classico test della velocità della rete internet , disponibile tramite piattaforme come Speedtest.net e Google Speed Test. Spesso, anche la pagina di gestione del vostro modem vi indica la velocità in upload e in download della vostra connessione: se queste ultime sono molto minori rispetto a quelle teoricamente promesse dal vostro contratto, potreste voler contattare il vostro ISP e chiedere spiegazioni.

Il terzo (e ultimo) è il test dell'infrastruttura DNS, che vi permette di capire "al volo" se il vostro problema di connessione dipende dal Domain Name System del vostro ISP. In questo caso è possibile fare davvero poco, se non cambiare i server DNS utilizzati per navigare in rete: se tuttavia non siete degli utenti esperti, vi sconsigliamo caldamente di "toccare" le impostazioni DNS del vostro router, limitandovi ad allertare il servizio clienti del vostro ISP circa il malfunzionamento.

Insomma, a conti fatti le possibilità di diagnostica dell'utente medio, in caso di problemi di connessione, sono poche e limitate ai malfunzionamenti del modem o del collegamento con la centralina telefonica esterna. Per il resto, invece, l'unica soluzione risiede nell'intervento del provider di connessione internet.