Come capire se un testo è stato generato dall'IA? I tre segnali da considerare

Ormai l'Intelligenza Artificiale generativa è ovunque, con i suoi pregi e i suoi difetti. Mentre la penetrazione dell'IA in rete si fa sempre maggiore, molti si chiedono come riconoscere un testo generato da un Chatbot da uno prodotto da uno scrittore umano. Una "ricetta" sempre valida non c'è ancora, ma alcuni segnali giungono in nostro aiuto.

Il primo è - ovviamente - l'autorevolezza della fonte e dell'autore. Lo scandalo degli articoli di CNET scritti dall'IA ha infatti convinto tutte le maggiori testate a mettere al bando l'Intelligenza Artificiale dalla propria linea editoriale, oppure a dichiarare platealmente i contesti in cui essa viene utilizzata. Insomma, se nella vostra ricerca vi imbattete in una pagina web di un sito sconosciuto e, magari, quest'ultima non riporta nemmeno il nome dell'autore del pezzo, è possibile che esso sia stato generato dall'IA. Se invece un articolo arriva da un portale autorevole e presenta la firma di un autore (ancora meglio se quest'ultimo può essere rintracciato sui social), è possibile ipotizzare che il testo sia stato scritto (o almeno rivisto) da una persona in carne ed ossa.

Se volete andare ancora più sul sicuro, sul web esistono tanti "Detection Engine", capaci di analizzare pagine web e testi per verificare che essi non siano stati scritti dall'IA. Tra gli esempi più importanti abbiamo CopyLeaks, GPTZero e Scribbr. Benché una passata su questi siti web spesso possa rivelarsi di grande aiuto nell'identificare i pezzi scritti dall'IA, nessun Detection Engine è perfetto, e la possibilità che dei contenuti realizzati dall'Intelligenza Artificiale non vengano scoperti è piuttosto alta. Solo con il tempo, queste soluzioni diventeranno più precise.

Infine c'è il fattore umano. Per il momento, l'IA non scrive come gli esseri umani. Gli algoritmi e i dati utilizzati per il training dell'Intelligenza Artificiale hanno delle lacune, che spesso si sentono anche nel modo di scrivere dei principali Chatbot: per esempio, gli output testuali di ChatGPT e compagnia tendono a essere generici o a riportare informazioni ovvie per qualsiasi essere umano. Ovviamente, poi, mancano completamente l'umorismo e gli aneddoti personali - che però non si trovano molto spesso nemmeno negli articoli scritti da autori umani. In generale, tuttavia, i testi generati dall'IA sono più vuoti e, per certi versi, "prevedibili" di quelli prodotti da un autore umano.