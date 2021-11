Come capire se il TV è DVB-T2? Ecco come evitare acquisti affrettati

Dopo aver spiegato quando cambiano le frequenze del digitale terrestre in ista del refarming, parliamo dello switch off al DVB-T2 che come noto avverrà il 1 Gennaio 2023. In passato abbiamo più volte pubblicato guide per verificare la compatibilità con la codifica MPEG-4, oggi invece esponiamo come fare per capire solo se il TV è DVB-T2.

Come noto, lo switch off al DVB-T2 è stato rinviato e per tanto quanto detto prima dell'estate non è più valido dal momento che le scadenze sono cambiate.

Per tutto il 2022, però, se volete capire se il vostro TV è in grado di ricevere lo standard DVB-T2 (che si attiverà nel 2023), vi basterà semplicemente collegarvi ai canali di test 100 e 200. Se vedrete Rai 1 sul canale 1, vi basterà assicurarvi che sul 100 appaia la scritta "Test HEVC Main10", lo stesso vale per Canale 5 sull'LCN 5. Se appare la medesima scritta, il vostro TV o decoder è perfettamente compatibile con il nuovo standard.

In caso contrario però non disperate e prima di procedere con l'acquisto di un nuovo decoder o tv (magari sfruttando il bonus tv rottamazione da 100 Euro) accertatevi di godere di una buona ricezione dei due canali e che la vostra tv agganci le frequenze più recenti. Il nostro consiglio è di effettuare una nuova ricerca canali.