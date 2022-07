Come caricare una Foto Live su Instagram? Non è troppo difficile

Dalla presentazione dell'iPhone 6S, una delle novità più interessanti dal punto di vista dell'uso social dello smartphone fu sicuramente l'introduzione delle foto animate. Dal loro annuncio ci fu una vera e propria corsa all'implementazione e Tumblr arrivò prima al supporto delle Live Photos.

Era il 2016 e tantissime altre realtà si sono unite al coro, ma una in particolare non è sembrata più di tanto interessata a questa feature.

Stiamo parlando, naturalmente, di Instagram. Per questo motivo, ecco come postare le Live Foto da un iPhone direttamente sulla piattaforma social.

Per farlo occorre prima di tutto registrare una Live Foto dall'app fotocamera del vostro iPhone. Dopodiché, aprire l'app di Instagram e far partire una condivisione. A questo punto, scegliere Storia poiché l'unico modo per condividere le Live Foto attualmente è rappresentato dalla modalità Boomerang.

Ora, quindi, selezionare proprio Boomerang dopo essere entrati nella modalità di scatto delle Storie. Da questa schermata entrate nella galleria in basso a sinistra e scegliete la Live Foto di vostro interesse. A questo punto entrerete nella schermata di modifica e condivisione e potrete scegliere tra diverse modalità di riproduzione, da quella classica allo slow-mo. A questo punto, potrete ultimare la condivisione esattamente come eravate abituati in precedenza e il gioco è fatto.

