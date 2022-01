Come avere la Carta d'Identità Elettronica sul cellulare?

Ormai praticamente tutti i cittadini del nostro paese sono dotati di Carta d'Identità Elettronica: i vecchi documenti cartacei infatti sono stati pensionati a favore della nuova CIE che non solo è più sicura, ma anche più facile da portare dietro. Inoltre, la nuova Carta è anche ultratecnologica e si integra col cellulare.

Precisiamo col dire che ad oggi non sono disponibili sistemi per avere la CIE direttamente nel wallet dello smartphone, sebbene Apple abbia annunciato con il nuovo iOS 15 una piattaforma per inserire nel Wallet i documenti (qui spieghiamo come inserire il Super Green Pass e Green Pass in Apple Pay).

Tuttavia, attraverso il sistema Entra con CIE del Governo Italiano, è possibile effettuare il login nei servizi della Pubblica Amministrazione utilizzando lo smartphone e la propria Carta d'Identità Elettronica, senza necessità di dotarsi delle credenziali SPID.

Questo sistema è molto semplice: è necessario innanzitutto disporre di uno smartphone (Android o iOS) munito di chip NFC, che è presente su tutti i modelli lanciati negli ultimi anni. A questo punto, basta scaricare l'applicazione CIE ID dell'Istituto Poligrafico dello Stato e quindi seguire la procedura che richiede anche l'inserimento del PIN della Carta d'Identità Elettronica. Una volta effettuato il riconoscimento, ogni volta che effettuate l'accesso vi sarà chiesto di utilizzare lo smartphone come autenticatore semplicemente appoggiando la CIE nei pressi del chip NFC.