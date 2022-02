Come fare la Carta D'Identità Elettronica all'estero? La richiesta di rinnovo e rilascio

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo spiegato come richiedere la Carta d'Identità Elettronica online, attraverso il sistema di prenotazione messo in campo dal Ministero dell'Interno italiano. Oggi affrontiamo un altro tema: la richiesta di rinnovo o rilascio dall'estero.

Non tutti sanno che i cittadini italiani possono richiedere la Carta d'Identità anche se non sono in Italia.

Nella documentazione ufficiale del Ministero infatti si legge che i cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE possono richiedere la Carta d'Identità Elettronica direttamente presso il Consolato di riferimento.

Come indicato sulla pagina relativa all'argomento sul sito del Ministero degli Affari Esteri, dove è indicata la procedura in maniera integrale, è necessario presentarsi all'appuntamento con una fototessera in formato cartaceo, un documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000, un atto di assenso dell’altro genitore nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni (a prescindere dallo stato civile del richiedente: celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato) o un atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni.

Al termine della procedura, che prevede la scansione dell'impronta digitale, la CIE verrà stampata e recapitata a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza entro 15 giorni dalla data di richiesta al Consolato. In caso di mancata consegna per indirizzo errato, sarà in giacenza presso l'Ufficio Postale per poi essere restituita all'Ufficio Consolare di riferimento.