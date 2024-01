Come fare la carta d'identità elettronica velocemente?

In attesa del nuovo IT-Wallet in arrivo nel 2024, che farà da contenitore per i documenti di riconoscimento sul cellulare, è necessario disporre di questi in formato fisico. Tuttavia, nel caso della Carta d’Identità Elettronica potrebbe essere necessario richiederla con urgenza.

Le motivazioni sono tante: motivi di viaggio, salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, ma anche per furto o smarrimento o necessità di iscriversi a scuola, università o in pubblici elenchi (come quello degli scrutatori o presidenti di seggio).

In tali casi, è necessario effettuare la richiesta in via d’urgenza presso un Punto Informativo dell’Anagrafe Centrale di Competenza, dove deve essere presentata tutta la documentazione necessaria:

Documento che accerti il motivo d’urgenza (prenotazione di un aereo ad esempio)

Foto tessera

Codice Fiscale

CIE scaduta o deteriorata

22,20 Euro da pagare in loco sia in contanti che con carta che bancomat

Gli extracomunitari devono presentare anche il permesso o la carta di soggiorno, mentre i minori devono essere accompagnati da un genitore o dal tutore.