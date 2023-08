Come i cartelli della droga hanno trasformato l'Ecuador in un inferno

“Chi sparte ave la meglio parte”. È ormai noto che la Colombia e il Perù sono gli scenari delle operazioni dei cartelli della droga più influenti al mondo; tuttavia, a rimetterci sono anche i Paesi confinanti, come l’Ecuador. La situazione attuale è davvero drammatica: la violenza, la corruzione e i problemi di sicurezza stanno aumentando.

L’Ecuador è rimasta coinvolta nella lotta tra cartelli rivali, in quanto la sua posizione geografica è perfetta per il trasporto di cocaina verso gli Stati Uniti e l’Europa. Inoltre, la nazione sudamericana è dotata di un numero assai umile di risorse, i corpi di sicurezza non hanno abbastanza personale e gli enti internazionali sembrano non voler concentrare a pieno le proprie attenzioni sul problema.

Il tutto diventa sempre più spaventoso (e cinematografico) in virtù delle elezioni presidenziali del 2024, con liste che annoverano diversi candidati accusati di ricevere finanziamenti illeciti e di avere legami con i cartelli della droga. Al momento, le autorità stanno inasprendo i provvedimenti per combattere il narcotraffico: per coloro che operano a beneficio della vendita illegale di sostanze stupefacenti vi è la pena di morte, mentre le frontiere sono sempre più militarizzate.

Gli esperti, tuttavia, ritengono queste misure non sono né efficaci né sostenibili. La strategia migliore sarebbe quella di coinvolgere tutti i settori della società: ridondanti sono in questi giorni i discorsi sull’educazione, la prevenzione, le riforme della giustizia, la cooperazione regionale e il trattamento.

Insomma, sia gli amministratori che i civili dell’Ecuador hanno una “bella gatta da pelare”, al fine di garantire la pace e lo sviluppo del suo popolo. Solo con una visione chiara e una volontà politica forte si può pensare di risolvere il triste problema del narcotraffico.