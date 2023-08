Come fanno i castelli di sabbia a restare in piedi? Ecco i motivi

Nonostante la natura friabile della sabbia, il castello di sabbia più alto mai costruito, eretto a Blokhus, in Danimarca, nel 2021, ha raggiunto l'incredibile altezza di 21,16 metri. Quale segreto si cela dietro la stabilità di questi manufatti? La risposta risiede in una combinazione perfetta di sabbia, acqua e aria.

La sabbia è composta da particelle minerali di varie dimensioni, ma è l'acqua che funge da collante. Aggiungendo un po' d'acqua alla sabbia secca, questa aderisce ai granelli formando piccoli ponti liquidi nei punti di contatto, spiega Jim Best, sedimentologo presso l'Università dell'Illinois (la sabbia è ancora quasi un mistero per la scienza).

La forza di questi ponti è determinata dalla tensione superficiale dell'acqua, la stessa proprietà che fa sì che le gocce d'acqua si formino in piccole sfere compatte. Se c'è abbastanza spazio tra i granelli per l'aria, questi ponti d'acqua possono formarsi nei pori riempiti d'aria, tenendo insieme la sabbia con una sorta di aspirazione.

Se l'acqua è troppo poca, mancano i ponti necessari e il castello crolla. Al contrario, troppa acqua trasforma la sabbia in una poltiglia. La formula perfetta per un castello di sabbia, secondo studi condotti da Matthew Bennett, sedimentologo presso la Bournemouth University, è una parte d'acqua per otto parti di sabbia secca.

C'è di più: i granelli angolari, con spigoli vivi, sono ideali per i castelli di sabbia poiché si incastrano meglio tra loro, aumentando la resistenza alla frizione. Questo tipo di sabbia si trova spesso nei fiumi che scendono dalle montagne, dove i granelli non sono stati ancora levigati da vento e acqua. Infine, alcuni costruttori professionisti aggiungono una piccola quantità di argilla alla sabbia, rendendo i castelli più resistenti nel tempo.

La compattazione della sabbia umida rende i castelli ancora più solidi, mentre il sale del mare, evaporando, può formare cristalli che stabilizzano ulteriormente le strutture (a proposito, ma cosa si nasconde sotto le spiagge e sotto i deserti?).

Ecco come avviene la magia.