Come se la cava la connessione internet di Starlink? Ecco i risultati dell'ultimo test

Starlink ha avuto un paio di settimane difficili, prima a causa di un bug del sito web di SpaceX, e poi per colpa della crisi dei semiconduttori, che ha causato lo stop di un milione di preordini di Starlink. Tuttavia, l'azienda di Elon Musk ha fatto registrare anche un risultato sorprendente in termini di velocità di connessione.

I test di performance di Starlink, infatti, continuano a dare risultati nettamente superiori ad ogni competitor tra i provider di connessione satellitare. Ciò dipende dalla tecnologia utilizzata da SpaceX per fornire il proprio servizio Internet: i satelliti di Starlink, infatti, si trovano nell'orbita bassa della Terra (Low-Earth Orbit, LOE), mentre quelli delle altre compagnie sono posti ad altitudini più elevate, il che rallenta la velocità con cui trasferiscono le informazioni.

L'ultimo Speed Test di Starlink è stato realizzato da un utente residente nel Regno Unito e condiviso poi su Reddit. I risultati sono disponibili nell'immagine in calce e mostrano ancora una volta che Starlink non ha problemi a superare i 200 Mbps in download. L'utente ammette che la velocità raggiunta, pari a 404.36 Mbps, è la più alta mai registrata, superando persino il "muro" dei 400 Mbps in download.

Il test, comunque, mostra anche che sia la velocità di upload che la latenza sono ottime, poiché la prima è pari a 18.6 Mbps, mentre la seconda arriva a 27 ms: si tratta in entrambi i casi di risultati al di sopra della media delle connessioni satellitari, che dovrebbero migliorare man mano che Starlink aumenterà il numero di satelliti della sua "flotta".