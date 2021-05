Ecco come cavalli e asini aiutano gli esseri viventi del deserto

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science ha dimostrato che asini e cavalli, oltre ad essere creature estremamente importanti per gli esseri umani, sono animali che aiutano anche altri esseri viventi e piante del deserto... soprattutto in estate. In che modo avviene questa interazione? Scopriamolo!

Ad aver scoperto quanto pubblicato sulla rivista scientifica è stato il biologo Erick Lundgren, mentre lavorava nell'Arizona occidentale come tecnico sul campo sui sistemi fluviali. Lo scienziato aveva letto di elefanti africani capaci di scavare pozzi, l'unica fonte d'acqua per altri animali durante la stagione secca, e voleva sapere se cavalli e asini potessero ricoprire un ruolo del genere.

Così nel corso di tre estati, lui e il suo team hanno esaminato i siti nel deserto di Sonora che si estende attraverso l'Arizona e la California. Gli esperti hanno scoperto che i pozzi scavati dagli "equidi" a profondità fino a 2 metri aumentavano la disponibilità di acqua per molte specie autoctone del deserto e diminuivano le distanze tra importanti fonti d'acqua durante i periodi di siccità.

Questi pozzi costituivano l'unica fonte d'acqua disponibile in alcuni siti. I pozzi creati da asini e cavalli "tenevano l'acqua nel sistema, caratteristiche utilizzate da quasi tutte le specie che potevi immaginare, comprese alcune sorprendenti come gli orsi neri, che non ci aspettavamo di vedere nel deserto", continua Lundgren.

Questi pozzi creati dagli animali per - un certo senso - anche gli altri animali sono molto importanti, poiché l'attività umana e il cambiamento climatico ridurranno in futuro il numero di corsi d'acqua perenni in queste regioni.