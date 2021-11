Come se la cavano le CPU Intel Alder Lake su Windows 11 e Linux? Ecco i benchmark

Intel ha presentato le CPU Alder Lake alla fine di ottobre, e da un paio di settimane gli utenti possono mettere le mani sui nuovi processori. Poco dopo l'inizio delle vendite della dodicesima generazione di CPU Intel, sono arrivati anche i loro primi benchmark: in particolare, un test confronta il funzionamento delle CPU su Windows 11 e Linux.

Il benchmark è stato svolto dal portale Phoronix.com con una configurazione composta da una CPU Intel Core i9-12900K, 64 GB di RAM DDR5-4400 MHz e una scheda madre ROG STRIX Z690E Gaming WiFi. I sistemi operativi testati, oltre a Windows 11 in versione Pro, sono stati Clear Linux 35250, Ubuntu 21.10 + Linux 5.15, Ubuntu 21.10, Fedora Workstation 35 e Ubuntu 21.10 + Linux 5.16.

Sappiamo già che i benchmark di Intel Core i9-12900K sono incredibili in quasi ogni situazione e configurazione, ma in questo caso la CPU sembra cavarsela decisamente meglio su Windows 11 rispetto agli altri sistemi operativi: ciò potrebbe anche essere dovuto alla collaborazione tra Intel e Microsoft sulla nuova linea di CPU, che sono state pensate specificamente per funzionare in combinazione con Windows 11. I punteggi medi ottenuti dai diversi sistemi operativi, in una scala da 0 a 30, sono i seguenti:

Windows 11 Pro: 24.28

Clear Linux 35250: 22.99

Ubuntu 21.10 + Linux 5.15: 22.64

Ubuntu 21.10: 22.40

Fedora Workstation 35: 22.18

Ubuntu 21.10 + Linux 5.16: 21.18

Si tratta comunque solo di valori medi, poiché in alcuni test la differenza di performance è elevatissima, tanto che secondo Phoronix alcune aziende che attualmente usano sistemi basati su Linux dovrebbero rivalutare la propria scelta. In particolare, la variazione di performance sarebbe dovuta all'incapacità di Linux di scegliere correttamente quale Core utilizzare per alcune operazioni, portando a rallentamenti del PC.