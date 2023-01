Come se la cavano le CPU russe di ultima generazione? Non aspettatevi grandi performance

Da quando le aziende occidentali hanno applicato le sanzioni contro la Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, nel paese hanno dovuto iniziato a fare affidamento a chip prodotti internamente, ma come se la cavano rispetto agli Intel e AMD di ultima generazione? Ecco a voi la prova dell’Elbrus-8SV.

Per chi non lo sapesse, Elbrus-8SV è una CPU prodotta dal Moscow Center of SPARC Technologies (MCST) a partire da fine 2018 ed è l’ultimo modello di cui abbiamo dei benchmark completi accessibili online. Prodotto su noto a 28 nanometri di TSMC, viene fornito con otto core operanti a 1,5 GHz, 16 MB di cache L3 condivisa e supporta massimo quattro canali di memoria RAM DDR4-2400.

Già da queste cifre si comprende che non si tratta di un processore impressionante, e a confermarlo sono gli ultimi test effettuati dal canale YouTube Elbrus PC Play. In una diretta streaming della durata di quasi due ore ha provato titoli classici come S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat e The Elder Scrolls III: Morrowind, autentiche hit in Russia, accompagnando il processore a 32 GB di memoria DDR4 e una vecchia Radeon RX 580, il tutto sul sistema operativo russo Elbrus OS 7.1.

Il risultato è piuttosto deludente: nel caso dell’RPG firmato Bethesda del 2022 si parla di minimi a 30 FPS e massimi a 200 FPS a seconda della complessità delle scene, mentre lo sparatutto di GSC Game World ha costretto il computer a rimanere sotto i 30 FPS a impostazioni medie, con cali frequenti a 10-20 FPS.

Insomma, i risultati parlano da soli: in Russia a oggi non sembra esserci un buon processore da gaming. È vero che MCST ha già registrato nel 2021 il processore Elbrus-16C a 16 nm con 16 core che operano a 2 GHz, che dovrebbe portare a un miglioramento del 160%. Altro modello in lavorazione dovrebbe essere l’Elbrus-32S, modello a 32 core da massimo 2500 MHz. Tuttavia, Taiwan (ergo TSMC) ha vietato già da mesi l'esportazione di processori che operano a 25 MHz o più verso la Russia. Come farà a produrre questi processori, dunque? Staremo a vedere. Per ora, è evidente che le sanzioni stanno colpendo e colpiranno duramente il Paese.

Le sanzioni statunitensi verso la Cina, invece, hanno portato alla creazione della prima, deludente GPU da gaming completamente Made in China.