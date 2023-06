Come si cerca un film in streaming? C'è un portale che riassume tutto

Non mentite: in determinati periodi anche voi avete effettuato ricerche online per comprendere in quale piattaforma di streaming è disponibile una certa pellicola (oppure avete provato impazientemente a cercare di comprendere come guardare Super Mario Bros Il film in streaming per vedere se era già possibile acquistarlo).

In un contesto di questo tipo, però, è sempre un po' "intricato" trovare indicazioni precise, visto che ormai il numero di piattaforme di streaming è elevato. Certo, esistono aggregatori come Google TV, ma spesso questi ultimi mancano del supporto ad alcuni servizi di streaming (anche particolarmente popolari).

Come fare allora per poter comprendere "al volo" dove si trova un film? A tal proposito, esiste il portale JustWatch, pensato proprio per risultare una sorta di "motore di ricerca" per quel che riguarda il mondo cinematografico. Mediante una semplice barra di ricerca risulta infatti possibile "scavare" essenzialmente in tutti i cataloghi dei principali servizi di streaming.

Tra l'altro, questo servizio è anche in grado di mettere in evidenza le eventuali possibilità gratuite che si potrebbero avere, dunque capite bene che può trattarsi di un servizio interessante per fugare più di qualche dubbio (spoiler: no, a meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, non ci sono ancora indicazioni per ora su Super Mario Bros Il film, considerando anche che è uscito da poco nelle sale).