Come cercare testo in un file PDF? Su macOS è tutto molto semplice

Dopo avervi spiegato come modificare i file PDF su Mac, torniamo a parlare dei documenti in Portable Document Format (sì, questo è il nome per esteso dei PDF) per scoprire come effettuare delle ricerche tra il testo di un file PDF su macOS Sonoma: la procedura è davvero semplicissima!

La prima cosa che dovrete fare per effettuare una ricerca testuale in un PDF su Mac - spiega una pagina del supporto di Apple - è aprire il documento con l'app Anteprima, che è preinstallata su tutti i laptop e i desktop della Mela Morsicata. Nella barra degli strumenti di Anteprima, dovreste poi vedere una barra di ricerca: qualora questa non fosse disponibile, vi consigliamo di ingrandire la finestra dell'app o di usare la scorciatoia da tastiera CMD+F.

All'interno di questa barra, dovrete semplicemente scrivere la parola o le parole che volete ricercare nel file e poi premere Invio o cliccare sull'icona della lente di ingrandimento all'estremità destra della barra. Ciò darà inizio alla ricerca all'interno del file della parola o della frase che avete inserito. Di default, la ricerca restituirà tutti i risultati che presentano lo stesso ordine di lettere che avete inserito, senza prestare attenzione a punteggiatura e spaziature: per cercare una frase esatta su Anteprima, invece, dovrete cliccare nuovamente sulla lente di ingrandimento e selezionare il toggle frase esatta.

Una volta che Anteprima avrà effettuato la ricerca per voi, potrete saltare da un risultato all'altro utilizzando le frecce direzionali della tastiera o i pulsanti "Precedente" e "Successivo" che compariranno nella barra di ricerca. Quest'ultima, inoltre, vi darà anche quanti risultati corrispondenti alla vostra ricerca sono stati trovati nel documento. Inoltre, potete anche raggruppare o ordinare i risultati delle ricerche con degli appositi toggle, che si trova sempre nella barra di ricerca. Una volta che avrete terminato la vostra ricerca, infine, vi basterà cliccare su "Elimina" (l'icona a forma di X) o cancellare le parole ricercate per tornare alla visualizzazione standard.