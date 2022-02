Come si chiamano i dipendenti di Meta? L'incredibile nuovo nome scelto da Zuckerberg

Passato il "polverone" relativo alla questione di Facebook fuori dall'Europa, per Mark Zuckerberg e soci è giunta l'ora di concentrarsi su altro. In questo contesto, è stato scelto un nuovo nome per i dipendenti di Meta.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, il CEO di Meta ha deciso, in linea con il cambio di nome della holding di Facebook, di chiamare Metamates i dipendenti. Sì, avete capito bene: questo è quanto scelto da Mark Zuckerberg in persona. Infatti, come fatto sapere da Alex Heath di The Verge su Twitter, in un meeting interno all'azienda tenutosi il 15 febbraio 2022 è stato utilizzato proprio questo termine. Tra l'altro, a quanto pare quest'ultimo è stato originariamente "selezionato" dal noto filosofo statunitense Douglas Hofstadter.

In ogni caso, come riportato anche dal Washington Post, il CEO ha colto l'occasione per svelare lo slogan dell'azienda: "Meta. Metamates. Me". Cosa significa? In parole povere, Zuckerberg ha voluto mettere in chiaro la cultura aziendale: prima ci sono gli interessi di Meta, poi quelli dei Metamates (ovvero dei colleghi) e in seguito "i miei" (ovvero quelli del dipendente che legge). In ogni caso, le direttive sono quelle di muoversi rapidamente tutti insieme, realizzare cose belle, focalizzarsi sul lungo periodo, "vivere nel futuro" ed essere "aperti".

Per il resto, alla fine lo stesso Mark Zuckerberg ha ufficializzato tutto pubblicamente su Facebook, spiegando che la sua volontà è quella di far avere ai dipendenti un positivo senso di responsabilità.