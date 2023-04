Come si chiamava prima Google? Il nome che potreste non aspettarvi

Non esiste persona al mondo che non conosca Google: il colosso di Mountain View è famoso per il suo browser Chrome, per Youtube, il suo servizio di streaming video, oppure ancora per il Chatbot AI-based Google Bard. Ciò che in molti non potrebbero sapere, invece, è che Google aveva un altro nome prima di adottare quello che possiede ancora oggi.

Per scoprire il primo nome di Big G, dobbiamo fare un salto indietro fino al 1995-1996. Nel '95 avvenne infatti il primo incontro tra Sergey Brin e Larry Page: i due erano entrambi studenti di Stanford, e il primo (più grande del secondo) venne incaricato dalla scuola di mostrare il campus al giovane Page, all'epoca appena laureato in ingegneria all'Università del Michigan.

Quella che nel 1995 era solo un'amicizia tra due semplici studenti, nel 1996 si era trasformata in molto di più: i due stavano infatti scrivendo linee su linee di codice per quello che sarebbe stato l'embrione di Google, ovvero un motore di ricerca user-friendly che rivoluzionasse la navigazione delle pagine web.

L'idea di Page e Brin era quella di elencare i siti web non tanto in base al numero delle loro apparizioni nei risultati di ricerca, ma in base al numero dei backlink, ovvero delle altre pagine web che rimandavano alla precedente. In altre parole, una pagina con centinaia di migliaia di backlink era considerata di maggiore valore di una che ne aveva solo una manciata, dunque finiva più in alto nei risultati di ricerca.

Proprio per via dell'importanza dei backlink, Brin e Page chiamarono la prima istanza di Google "BackRub". Per chi non mastica troppo bene l'inglese, la parola "backrub" può essere tradotta in italiano come "massaggio alla schiena". Fino al 1997, Google si chiamò BackRub e venne utilizzato da tantissime persone sui server di Stanford: solo quando gli utilizzi del motore di ricerca aumentarono a dismisura, imponendo ai suoi creatori di trovare dei server più potenti, si verificò il cambiamento di nome in Google.

Il passaggio a dei server esterni a Stanford, che avevano un ingente costo di manutenzione, imponeva a Brin, Page e ai loro collaboratori di pensare ad un nome che attirasse maggiormente il pubblico e, soprattutto, gli investitori, necessari per tenere a galla il motore di ricerca. Un collega dei due fondatori di Google, Sean Anderson, propose il nome "Googolplex", che in matematica indica un numero composto da un 1 e da un numero così grande di zeri che risulta impossibile contarli.

L'idea piacque immediatamente a tutti: non restava che acquistare il nuovo dominio dell'azienda. Page e Brin preferirono rimuovere il suffisso "-plex", considerato inutile, e decisero che il motore di ricerca si sarebbe chiamato "Googol". Tuttavia, Sean Anderson si sbagliò e registrò "Google.com" al posto di "Googol.com", forse a causa di un errore di battitura. In questo modo, era nata la Google che ancora oggi conosciamo.