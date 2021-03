Ecco come si chiamerà d'ora in poi il sito di atterraggio di Perseverance

L'agenzia spaziale statunitense ha da sempre l'abitudine di "ribattezzare" i siti di atterraggio dei lander o rover che arrivano sui vari copri celesti e quello di Perseverance non fa eccezione, dando lustro ad una grande scrittrice di fantascienza, di origini afroamericane.

La persona selezionata per il "landing site" di Perseverance su Marte è la scrittrice Octavia E. Butler, nata nel 1947 negli USA e morta nel 2006, che in vita ha saputo imporsi come una delle più grandi autrici di fantascienza degli ultimi anni.

Non a caso è stata l'unica autrice di fantascienza - fino al 2003 - ad aver vinto, grazie ai suoi racconti e storie brevi, il prestigioso premio MacArthur, uno dei più ambiti e selettivi per i cittadini americani. Oltre a questo ha anche ottenuto il premio Hugo e il premio Nebula nel 1995. Descritta spesso come donna di grande talento ma contemporaneamente difficile, incline al pessimismo, al femminismo e "un'eremita", Octavia ha saputo guadagnarsi il plauso del critica mondiale non con grandi saghe o romanzi estesi, ma con racconti brevi ed effetto.

Per questo motivo gli ingegneri del JPL l'hanno scelta per rinominare il sito dove è arrivato Perseverance, uno dei rover più avanzati mai costruiti: "Dare il nome di Octavia rende onore a importanti scrittori di fantascienza, un tema molto a cuore al team del Mars Science Laboratory", ha riferito Stack Morgan durante la conferenza stampa NASA/JPL. "I racconti di fantascienza hanno ispirato molti di noi a diventare gli ingegneri, gli scienziati e gli esploratori che siamo oggi, trasformando la fantascienza in realtà per la prossima generazione".

La piccola curiosità con cui vi lasciamo è che questa pratica - seguita da decenni ormai dalla NASA - è in realtà qualcosa di non ufficiale: sebbene le diciture appaiano anche in trattati scientifici o in esposizioni tecniche, la rinomina dei siti di atterraggio non è riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, unico ente ufficiale che ha la possibilità di rinominare stelle, pianeti e qualsiasi parte di un corpo celeste.

Nel frattempo vi ricordiamo che il rover Perseverance sta per incamminarsi nel suo lungo viaggio, ma prima bisognerà affrontare "un bivio".