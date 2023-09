Come chiedere a Siri di inviare un messaggio su WhatsApp? Niente di complesso

Di default, se si chiede a Siri di inviare un messaggio tramite iPhone o iPad, questo procede con l’invio direttamente tramite l’applicazione Messaggi disponibile sui dispositivi. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile anche fare in modo che l’assistente di iOS usi Whatsapp

Dai dispositivi su cui è installato iOS 12 e versioni successive, è possibile utilizzare Siri con Whatsapp in maniera molto semplice:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone SE 2020, iPhone 8 o successivo;

Spostati nel tab “Siri e cerca”

Qui attiva il toggle vicino ad “Abilita Ehi Siri” o premi il tasto laterale per Siri

Nella schermata che vi ritroverete di fronte, non dovrete fare altro che scorrere verso il basso fino a toccare “Whatsapp”. A questo punto non dovrete fare altro che attivare “Usa con Chiedi a Siri” ed il gioco è fatto, l’assistente sarà in grado di aiutarvi con la stesura dei messaggi.

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come farsi leggere un articolo da Siri con iOS 17.