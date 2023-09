Come chiudere tutte le applicazioni su Windows 11? Ecco alcuni metodi

Dopo aver visto come bloccare gli aggiornamenti automatici su Windows 11, torniamo sul popolare Sistema Operativo di Microsoft per rispondere a un'altra domanda piuttosto gettonata, che riguarda i metodi alternativi per chiudere le applicazioni e i processi attivi, in background e non.

Oltre a poter utilizzare la classica "X" nell'angolo in alto a destra delle relative finestre, infatti, le app possono essere chiuse in diversi altri modi. Uno dei più utilizzati, soprattutto quando ci troviamo davanti a un processo bloccato, è quello che passa per il Task Manager.

Per chiudere un processo, non dovrete fare altro che aprire Gestione Attività, raggiungibile con la combinazione Ctrl + Alt + Canc oppure con un clic del tasto destro del mouse sulla bandierina di Windows. Una volta aperto Gestione Attività, spostatevi sulla tab Processi e scegliete il nome dell'app da chiudere. Una volta selezionata, cliccate Termina attività e il gioco è fatto.

Un altro metodo coinvolge invece il Prompt dei comandi, con cui potrete chiudere i processi in esecuzione tramite uno specifico comando. Per farlo, dovrete aprire il Prompt dei comandi come amministratore, dopodiché non dovrete fare altro che digitare il comando

taskkill /f /im nomeprocesso.exe

Purtroppo, questa operazione richiede l'inserimento delle app una per una, quindi è chiaro che il metodo d'elezione resta quello tramite Task Manager.

Meno conosciuto è invece il tool Monitoraggio risorse, che potrete aprire semplicemente cercandolo nel menu Start. Una volta aperto, vi troverete di fronte a tutta la lista dei processi in esecuzione. Selezionate quello che intendete chiudere e terminate il processo con un clic del tasto destro del mouse.

