Come chiudere un gioco bloccato in primo piano? La tecnica per Windows che non conoscete

No, i misteri di Windows non si fermano di certo all'app per stampanti HP che si installa da sola, visto che non sono pochi gli scenari in cui gli utenti potrebbero chiedersi cosa stia effettivamente accadendo. Uno di questi è sicuramente quello in cui un gioco si blocca in primo piano e non vuole saperne di far aprire Gestione attività.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato, visto che non sono pochi gli utenti che nel corso degli anni si sono imbattuti in questa spiacevole situazione, che si faccia riferimento a un videogioco o a un programma. Tuttavia, potrebbe interessarvi sapere che esiste in realtà una tecnica scovata dalla community che permette quasi sempre di cavarsela rapidamente.

Ciò a cui facciamo riferimento è "il metodo del nuovo desktop" spiegato nel 2017 da Raymond Chen sul blog di Microsoft. Nella sezione "Tips/Support" di quest'ultimo viene infatti spiegato che, se proprio non si riesce a chiudere un programma bloccato in questo modo, usualmente risulta possibile farlo facendo uso innanzitutto della combinazione di tasti Win+Tab, così che compaia a schermo il cosiddetto switcher.

Dopodiché, basta dunque fare clic sull'opzione per creare un nuovo desktop per poter successivamente avviare Gestione attività da quest'ultimo e terminare il processo che si è bloccato in primo piano. Insomma, adesso sapete come procedere "al volo" nel caso in cui riscontriate questo problema in futuro.