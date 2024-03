Come chiudere i processi in background su Mac? Ecco alcune possibilità

Chiudere i processi in background per alleggerire il carico dal sistema potrebbe risultare utile in diverse circostanze, soprattutto se il vostro PC inizia ad accusare i segni del tempo. Anche su macOS, come avviene su Windows, è possibile chiuderli in maniera semplice.

Dal momento che su macOS non è possibile accedere ad uno strumento come il task manager di Windows, tramite la combinazione di tasti CTRL + Alt + Canc, Apple ha predisposto un’applicazione ad hoc battezzata “Monitoraggio attività”, che può essere aperta direttamente dal Launchpad.

Una volta cercata e fatto click su di essa, non bisogna fare altro che spostarsi nel tab “Memoria”, quindi fare click sul processo che si vuole chiudere e cliccare sull’icona con la x, che appunto consente di chiuderlo. La stessa icona dà accesso a due opzioni: una appunto per uscire dal processo, ed un’altra che consente di effettuare l’uscita forzata. Quest’ultima è indicata se un’app si è bloccata o non risponde.

Il tool di Monitoraggio dell’Attività consente anche di ordinare i processi in base alla memoria occupata, i thread, le porte ed il PID. Nella parte inferiore dell’UI è disponibile un grafico che mostra l’utilizzo della memoria.

