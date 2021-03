Ecco come sarà il cielo tra 4 miliardi di anni, ad un passo dallo scontro con Andromeda

Nella nostra rubrica settimanale - dedicata alle foto astronomiche che ci hanno colpito - abbiamo trovato posto anche per una ricostruzione di come sarà il cielo del futuro. Un futuro lontano ma ineluttabile, nel quale la Galassia di Andromeda e la Via Lattea saranno prossime allo scontro.

Quella che vedete in calce alla news è una rappresentazione di come apparirà il cielo tra 4 miliardi di anni, ovvero quando la Galassia Andromeda sarà praticamente ad un passo dallo scontrarsi con la nostra Via Lattea.

Ad oggi sono ci sono oltre 2.5 milioni di anni luce a separare le due coinquiline galattiche, ma a causa delle interazioni gravitazionali e delle velocità relative con cui gli oggetti celesti si muovono nel cosmo, le due sono in rotta di collisione una verso l'altra.

Secondo le stime ricavate dai dati del Telescopio Spaziale Hubble, tali incontri tra galassie erano molto comuni in passato, quando il cosmo era più "piccolo". L'universo però si sta espandendo e ogni giorno questo processo accelera sempre più. Per tale motivo le collisioni tra galassie vicine sembrerebbero meno frequenti nella nostra epoca, ma ciononostante continuano ad avvenire e questo lo si deve soprattutto al "collante misterioso" dell'Universo che chiamiamo materia oscura, la quale esercita un'interazione gravitazionale misurabile sul resto della materia visibile.

La Galassia di Andromeda, conosciuta anche come M31, si sta muovendo verso la Via Lattea a circa 120 km/s. Per farci un'idea, tale velocità permetterebbe di eseguire il tragitto tra la Terra e la Luna in poco meno di un'ora. Tuttavia, sebbene i ricercatori NASA abbiano eseguito moltissime simulazioni e ricostruzioni sulla futura collisione, le probabilità che questa avvenga non sono del 100%. Alcuni parametri rimangono incerti, e le due galassie potrebbero anche solo sfiorarsi con i rispettivi "aloni".

Se, però, la fusione dovesse avvenire (tra oltre 5 miliardi di anni) è altamente improbabile che le stelle delle galassie vadano a scontrarsi tra loro, in quanto la distanza relativa tra i singoli copri celesti in ogni galassia è molto alta. Ancora una volta un esempio ci renderà la situazione più chiara: se il Sole fosse delle dimensioni di una moneta, la stella più vicina si troverebbe a non meno di 800 km di distanza.

Diritti di immagine: NASA; ESA; A. Feild e R. van der Marel, STScI