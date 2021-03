Come si collega la parabola al televisore? Ecco i pochi passi da seguire

Dopo avervi spiegato come vedere i canali satellitari senza parabola, torniamo a parlare della TV via satellite, soffermandoci però su quegli utenti che, dopo aver montato e direzionato la parabola, vogliono godersi la programmazione.

Dopo aver orientato la parabola correttamente (qui trovate la guida per Tivùsat e qui quella per Sky), vi resta un ultimo passaggio: far arrivare il segnale dall'antenna al decoder.

Dall'occhio della vostra parabola parte un cavo bianco che entra nella vostra abitazione e che ha all'estremità un meccanismo metallico ed uno spillo argentato. Questa estremità dovrà essere inserita nell'ingresso dedicato presente sulla parte posteriore del decoder, vicino al cavo HDMI che va a finire dietro al televisore ed a quello dell'alimentazione: vi basterà inserire il cavo all'interno dell'ingresso dedicato e quindi ruotare il meccanismo per fissarlo. Assicuratevi che non si sganci, altrimenti mentre guardate qualsiasi programma il segnale potrebbe andare via.

Una volta fatto questo, potete accendere il decoder e dare il via alla sintonizzazione dei canali. A seconda del decoder e del satellite scelto, troverete i canali dedicati.

Se avete scelto una cam Tivùsat, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come inserirla nel vostro televisore in assoluta sicurezza senza danneggiare all'apparecchio. Il procedimento è comunque molto semplice ed alla portata di tutti.