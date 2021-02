Come collegare l'antenna al televisore? Ecco i passi da seguire

In vista dello switch off al DVB-T2, sempre più persone stanno acquistando nuovi TV e nuove apparecchiature, anche godendo del bonus messo in campo dal Governo Italiano. Vediamo però come collegare l'antenna al televisore per fare tutto in tempi rapidi.

Dopo aver direzionato la vostra antenna per il digitale terrestre o satellitare, non vi resta che collegarla al TV o decoder esterno.

La procedura è davvero molto semplice, oseremmo dire "a portata di nonno", per rendere bene l'idea di come i passaggi siano estremamente intuitivi e non necessitano nemmeno di molto aiuto.

Una volta identificato il cavo dell'antenna, che è bianco, bisognerà collegare innanzitutto il TV alla corrente elettrica e, da spento, inserire il filo che viene dall'antenna (che è riconoscibile per la presenza di uno spinotto metallico al centro) nell'ingresso dedicato, che è nella maggior parte dei caso è diviso da quelli SCART o HDMI ed è riconoscibile proprio perchè riprende lo spinotto.

Quando vi siete assicurati che tutto è a posto, potete accendere il televisore e dare il via alla sintonizzazione dei canali, seguendo la guida dedicata che abbiamo pubblicato a questo indirizzo. Il nostro consiglio è di effettuare la sintonizzazione automatica e, solo nel caso in cui il TV non dovesse agganciare tutti i canali, procedere con quella manuale.