Come collegare il decoder digitale terrestre ad una tv senza presa scart?

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del digitale terrestre soffermandoci sulla configurazione dei decoder. Quest’oggi parleremo di quei TV che non sono più dotati di una presa SCART.

L’acquisto di un decoder DVB-T2 o DVB-S2 è nella maggior parte dei casi conseguente all’utilizzo in un televisore con HDMI. Alcuni decoder però, soprattutto quelli più datati, utilizzano la trasmissione per il segnale solo tramite SCART. Cosa fare a questo punto?

La via più semplice ed immediata è rappresentata dall’ingresso RCA, riconoscibile attraverso tre connettori (giallo, rosso e bianco). Nel caso in cui il vostro televisore sia provvisto di questo ingresso, non dovrete fare altro che rivolgervi al vostro negoziante di fiducia o su Amazon per acquistare un cavo SCART-RCA che, come suggerisce il nome, include da una parte il connettore SCART da agganciare dietro al decoder, e dall’altra i tre spinotti da inserire nel TV. Basta seguire i colori ed il gioco è fatto: avrete a disposizione il vostro decoder da usare sul TV.

Sempre riferendoci al digitale terrestre, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega cosa cambierà con il DVB T2 ed al calendario dello switch off al DVB T2. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico è anche disponibile la lista dei TV e decoder compatibili con il DVB-T2.