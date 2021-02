Come collegare il decoder al vecchio televisore? La procedura per il digitale terrestre

Avete acquistato il vostro decoder per il digitale terrestre ma, una volta portato a casa, non sapete come collegarlo per avviare la sintonizzazione del decoder. Vediamo come si fa ed, eventualmente, le varie opzioni presenti sul mercato.

La prima cosa da fare è avere bene impresso qual è il cavo dell'antenna, da cui il decoder e la TV prenderà il segnale. Si tratta di un cavo bianco con uno spinotto argentato da cui fuoriesce un piccolo filo metallico. Questo va inserito direttamente nell'ingresso RF IN dietro al decoder, che solitamente è posto vicino all'ingresso per l'alimentazione.

A questo punto bisogna collegare il decoder alla TV, e le opzioni sono due:

se il decoder è dotato di ingresso SCART , non dovrete fare altro che utilizzare lo stesso ingresso sia dietro la TV che il decoder;

, non dovrete fare altro che utilizzare lo stesso ingresso sia dietro la TV che il decoder; se il decoder è dotato di un ingresso HDMI, invece bisogna utilizzare l'ingresso HDMI che è riconoscibile facilmente in quanto molto sottile.

Una volta completata questa procedura, non vi resta che accendere il decoder ed il TV attraverso il pulsante dedicato e dare il via alla sintonizzazione. Se siete in possesso di un TV Samsung, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata che abbiamo pubblicato ieri su queste pagine.

Se invece ancora non avete scelto quale decoder comprare, è sempre disponibile la nostra FAQ con tutti i consigli d'acquisto.