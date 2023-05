Come collegare Dropbox al Mac? Si può fare facilmente

Se possedete un Macbook, è molto probabile che abbiate anche un account iCloud. Tuttavia, magari per paura della "pulizia" degli account iCloud inattivi di Apple in arrivo nei prossimi mesi, potreste aver deciso di rivolgervi ad un altro cloud storage, come Dropbox, per i vostri file e le vostre fotografie. Ma come si collega Dropbox al Mac?

Il processo è semplicissimo: per prima cosa, vi basterà scaricare Dropbox dal sito web ufficiale dell'app oppure tramite l'opzione "collega un computer" se già possedete l'app di Dropbox sul vostro smartpone. Una volta completato il download, installate Dropbox sul Mac come ogni altra applicazione. Fatto ciò, ovviamente, dovrete aprire l'app ed effettuare il login a Dropbox utilizzando le vostre credenziali.

Ricordatevi di accettare tutte le richieste di permessi da parte di Dropbox, che permetteranno all'app di effettuare dei backup dei vostri file e delle vostre foto in automatico sul cloud. Infine, selezionate il sistema di sincronizzazione dei file: avete in questo caso due possibilità, ovvero:

Salvare i file in locale, ovvero scaricare tutti i file di Dropbox sul PC per ogni futura consultazione e ricaricarli sul cloud ad ogni modifica;

per ogni futura consultazione e ricaricarli sul cloud ad ogni modifica; Mantenere i file online-only e scaricarli solo nel momento in cui si desidera modificarli, per poi ricaricarli sul drive ed eliminare le copie in locale, occupando molto meno spazio nella memoria del Mac.

Sfortunatamente, la seconda opzione è disponibile solo per chi ha un piano a pagamento di Dropbox. Se lo possedete e non avete in programma di trovarvi offline per molto tempo, vi consigliamo di restare in modalità online-only. In caso contrario, salvate i file in locale avendo cura di evitare di riempire lo storage del vostro Mac.

Una volta che avrete effettuato la procedura correttamente, si aprirà in automatico la cartella di Dropbox, mentre il collegamento a quest'ultima verrà creato anche nel Finder, nella sezione "Preferiti". Se tutto ha funzionato correttamente avrete collegato il vostro Macbook a Dropbox!