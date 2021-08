Come collegare due monitor allo stesso PC? Le impostazioni di Windows 10

Chi ama il gaming o necessita di lavorare molto con un computer fisso spesso decide di migliorare il proprio setup dotandosi di un secondo monitor da collegare allo stesso PC. Sebbene il collegamento “fisico” sia facile, l’impostazione potrebbe causare problemi: vediamo quindi nel dettaglio come collegare un secondo monitor al PC.

Il passaggio più semplice è il collegamento del monitor via cavo al computer stesso: acquistato il prodotto d’interesse, bisogna vedere quali sono le porte supportate sia dal PC che dalla scheda video in dotazione. La modalità ormai divenuta standard è l’HDMI, porta che ormai è presente in qualsiasi scheda grafica d’ultima generazione e in grado di supportare contenuti anche a 4K 60Hz nel caso della versione più recente HDMI 2.1; altrimenti, altri monitor possono giungere con l'ultimo standard DisplayPort, supportato dalla maggior parte delle nuove GPU, oppure anche porte DVI e VGA, sebbene siano considerate sempre più obsolete e dunque spesso non compatibili; fortunatamente, esistono adattatori da HDMI a tali porte citate che permettono comunque il collegamento.

Prima di procedere con la connessione del secondo monitor, però, consigliamo di accendere il computer e attivare lo schermo principale, così da accedere già alle impostazioni dedicate allo schermo del PC. Esse si trovano seguendo questo percorso su Windows 10: basta aprire il menu Start in basso a sinistra, digitare “Impostazioni” e cliccare sulla voce dedicata, per poi cliccare sulla scheda “Sistema” tra quelle disponibili nella nuova schermata.

Fatto ciò, dinanzi a voi dovrebbe apparire automaticamente la sezione “Schermo”, tramite la quale è possibile impostare adeguatamente i monitor collegati. A questo punto si può collegare il secondo display, premere sul pulsante “Rileva” e selezionare/riorganizzare i due schermi, scegliendo come meglio configurarli anche mediante le impostazioni nella sezione “Ridimensionamento e layout”. Windows 10 dovrebbe dunque modificare le schermate visualizzate a seconda delle vostre preferenze.

Se non dovesse accadere niente al collegamento del secondo monitor, allora consigliamo di verificare l’installazione degli ultimi driver della scheda video in vostro possesso, in quanto spesso la loro mancanza può comportare il mancato supporto completo del setup a più schermi. Nel caso vogliate collegare un secondo monitor al computer portatile, infine, il procedimento non cambia e vale anche per i collegamenti di TV al laptop.

