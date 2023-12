Come collegare un hard disk esterno all'iPhone? Non è complicato

Della rivoluzione USB-C portata da iPhone 15 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, grazie alle possibilità che ha aperto. Tuttavia, non tutti sanno che anche prima dell’USB-C era possibile collegare un hard disk esterno ad un iPhone.

Ovviamente, se siete in possesso di un iPhone 15, per collegare un hard disk basta semplicemente collegarlo al nuovo ingresso presente sulla parte inferiore della scocca. Se invece il vostro iPhone non è dotato di ingresso USB-C, non dovete fare altro che affidarvi ad un connettore o un adattatore compatibile, con uscita Lightning, in cui inserire il vostro hard disk o microSD.

Attenzione però: come evidenziato da Apple, il dispositivo di archiviazione esterno deve avere una singola partizione e deve essere formattato in uno dei seguenti formati: APFS, APFS (crittografato), macOS Extended (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 o FAT. In caso contrario, non verrà letto.

Una volta inserito all’interno dello smartphone o dell’adattatore, non dovrete fare altro che aprire l’applicazione File e quindi dal menù contestuale provvedere a spostarvi nel pannello relativo alle unità di archiviazione esterne. Non sono presenti limitazioni in merito ai file supportati, e tramite questa app preinstallata potete gestire il tutto con la massima libertà, proprio come accade sui PC Windows e Mac.