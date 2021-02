Come collegare la Smart TV a internet? Ecco i pochi passaggi da seguire

Dopo avervi spiegato come trasformare una TV in una smart tv, attraverso la nostra guida in cui abbiamo dispensato i vari consigli sui dongle da utilizzare, ora ci soffermiamo su un altro tema legato allo stesso argomento: come collegare la smart tv ad internet.

Come avviene per i PC, i modi per connettere il vostro televisore alla rete sono due: o tramite Ethernet o tramite WiFi.

Il primo potrebbe essere più dispendioso a livello logistico, ma è più semplice in quanto non richiede nessuna configurazione a livello software. Vi basterà infatti comprare uno dei più classici cavi Ethernet presenti sul mercato e disponibili su Amazon o nei negozi d'elettronica, ed attaccare un'estremità dietro al vostro modem e l'altra nella porta dedicata presente dietro il TV. Tale ingresso è immediatamente riconoscibile in quanto è l'unico ad avere tale forma: sopra di esso potrebbe essere presente l'indicazione "LAN" o "Ethernet".

Se invece volete optare per la connessione WiFi, vi servirà più manualità con il software del TV. In questo caso ci sofferiamo sulle informazioni generiche, dal momento che ogni marchio di televisore dispone di un sistema operativo a se stante. In generale, però, non dovrete fare altro che premere sul tasto menù, quindi spostarvi nelle impostazioni e nelle opzioni di rete. A questo punto è necessario recarsi nel pannello dedicato al WiFi e dare il via alla ricerca delle connessioni di rete disponibili: quando avrà trovato la vostra, vi basterà inserire la password (se c'è) e dare conferma: il TV sarà connesso ad internet.