Come collegare lo smartphone Android a PC Windows 11? Serve l'apposita app

Windows 11 consente di utilizzare il proprio smartphone Android direttamente da PC grazie alla funzione dedicata “Il tuo telefono”, ma come funziona esattamente? Rispetto ad altre questioni a cui abbiamo già risposto, tra cui come spostare il menu Start, questa feature richiede anche l’installazione di un’applicazione dedicata.

La procedura inizia recandosi sulle Impostazioni di Windows 11, poi nella sezione Dispositivi Bluetooth e, dunque, su “Il tuo telefono” che, come da descrizione, consente di accedere istantaneamente a foto, SMS e altro ancora su smartphone Android. Cliccando sul pulsante dedicato “Apri il tuo telefono”, dunque, il sistema mostrerà una nuova schermata con ulteriori passaggi da seguire.

Dopo avere cliccato su “Inizia”, verrà richiesto di aprire da browser smartphone un sito che porterà sul Google Play Store per il download dell’app “Complemento de Il tuo telefono – Collegamento a Windows”. Avvenuta la sua installazione sul dispositivo mobile di interesse, sarà necessario porre la spunta sulla schermata del PC e cliccare quindi su “Associa con un codice QR”. A questo punto, molto semplicemente, dovrete inquadrare il codice QR con la fotocamera dello smartphone dopo avere aperto l’applicazione e premuto su “Collega il telefono e il PC”.

L’ultimo step chiave prevede la concessione delle autorizzazioni per la comunicazione tra i due dispositivi. Tuttavia, notiamo che per rispondere alle chiamate da PC è necessaria la connessione Bluetooth tra PC e smartphone. In altre parole, senza l’utilizzo del Bluetooth non potrete sfruttare tutte le funzionalità del servizio. Nonostante ciò, “Il tuo telefono” resta un’ottima soluzione per controllare il proprio dispositivo mobile rapidamente e in maniera efficace.

