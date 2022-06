Come collegare Steam Deck alla TV? È molto semplice

Mentre in rete iniziano a circolare i primi rumor su Steam Deck 2 e sul suo probabile chip AMD, il primo e finora unico modello di handheld di Valve continua a tenere banco. Per questo, torniamo a rispondere a qualche domanda per i più curiosi.

Come collegare Steam Deck alla TV, per esempio, è più semplice di quanto si possa immaginare.

Infatti, sfruttando la sua unica porta USB-C, è possibile avere accesso a tutto il necessario per espandere la propria esperienza, inclusa la trasmissione video. Naturalmente, per trasformare il segnale e poterlo proiettare su un monitor o sulla TV come accade per Nintendo Switch servirà un adattatore che parta da USB-C e finisca in HDMI.

L'approccio più utile che possiamo consigliarvi, visti i prezzi e il preannunciato arrivo sul mercato della docking station ufficiale, è quello di munirvi di un HUB USB economico, da utilizzare come semplice tampone finché non verranno aperte le vendite dell'accessorio originale.

Su Amazon ne trovate davvero di tutti i tipi e il motivo per cui consigliamo di seguire questa strada è molto semplice: acquistare un convertitore non costerebbe molto meno. Infatti, con appena 17,99 euro si potrà portare a casa un modello di media qualità e utile allo scopo, con supporto fino a 100W e segnali video fino alla risoluzione 4K a 30Hz. Naturalmente di modelli ne esistono davvero tantissimi e potrete anche guardare ai contenuti consigliati o facendo una ricerca indipendente, l'importante è che vi siano un attacco USB-C e un ingresso HDMI.

A ogni modo, è bene ribadire che Steam Deck, a differenza di Nintendo Switch, non riceve boost prestazionali in modalità "docked", pertanto questo artificio può essere utilizzato a proprio vantaggio esclusivamente per questioni di comodità nel gioco durante la ricarica e di comfort visivo.

Per sapere, invece, quali titoli nella vostra libreria sono perfetti sull'handheld di Valve, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida dedicata a come individuare i giochi compatibili con Steam Deck