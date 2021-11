Come collegarsi a WhatsApp senza telefono? Funzionalità disponibile per tutti!

Si tratta di un periodo di novità per il mondo della messaggistica istantanea. Infatti, dopo aver trattato la funzionalità di WhatsApp per eliminare messaggi senza limite temporale, è già arrivato il momento di approfondire ulteriori cambiamenti legati all'app di Mark Zuckerberg e soci, dato che ora tutti possono usare WhatsApp senza smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il 5 novembre 2021 la funzionalità Multi-dispositivo, che finora era disponibile solamente in beta, risulta adesso accessibile in modo stabile per chiunque (senza nemmeno dover effettuare l'adesione che era necessaria in precedenza). In parole povere, l'ultimo aggiornamento dell'app ufficiale di WhatsApp consente di usare il servizio senza avere un dispositivo mobile attivo nei dintorni e senza dover attivare funzionalità "preliminari".

Per chi non lo sapesse, la beta della funzionalità Multi-dispositivo di WhatsApp era stata resa disponibile a partire da luglio 2021, dunque la versione stabile ha richiesto diversi mesi prima di essere lanciata. D'altronde, in questi casi Mark Zuckerberg e soci sono soliti effettuare tutti i test del caso prima di rilasciare una funzionalità di questo genere per tutti.

In ogni caso, ricordiamo che per accedere alla funzionalità Multi-dispositivo di WhatsApp basta avviare l'app, premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionare l'opzione "Dispositivi collegati". Da qui potrete poi gestire il tutto, collegando, ad esempio, un computer mediante codice QR.

Fate solamente attenzione al fatto che la mancata apertura dell'app WhatsApp per smartphone per un periodo di tempo di 14 giorni potrebbe causare il "logout" dai dispositivi connessi. Tuttavia, perlomeno ora gli utenti possono "mettere da parte" per un po' il proprio dispositivo mobile e continuare a usare lo stesso WhatsApp.