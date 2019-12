Come sarà la ColorOS di Realme e OPPO nel 2020? Diamo uno sguardo ai primi screenshot

Realme e OPPO sono state due aziende in grado di convincere particolarmente l'utenza nel corso del 2019. Basti pensare al fatto che la prima è riuscita a ottenere l'incredibile risultato di 15 milioni di unità vendute nei primi dodici mesi di attività. Tuttavia, uno degli aspetti più criticati dagli utenti è il software.

L'attuale versione della ColorOS, la personalizzazione Android utilizzata dalle due succitate aziende, non è esattamente perfetta per quanto riguarda l'interfaccia grafica e presenta vari bug durante l'utilizzo. Tuttavia, il 2020 potrebbe essere l'anno giusto per sistemare tutto e convincere anche gli utenti più esigenti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono trapelati online degli screenshot della versione cinese della ColorOS 7 basata su Android 10, ovvero la major release che Realme e OPPO hanno intenzione di lanciare nel corso del prossimo anno. Quest'ultima sembra voler portare con sé molteplici cambiamenti.

La principale novità, da quel che si è visto finora, sembra essere il design, visto che negli screenshot si vedono modifiche nelle icone, nei menu e nella barra di notifica. Sembra inoltre che la ColorOS 7 garantirà agli utenti maggiori possibilità di personalizzazione, dalla scelta della dimensione delle icone fino al tema scuro, passando per una modalità always-on.

Da queste indiscrezioni sembra quindi essere smentita la notizia di qualche tempo fa che voleva un avvicinamento alla versione "stock" di Android, ma gli utenti Realme e OPPO avranno comunque parecchie novità nel corso del 2020. In ogni caso, vi ricordiamo che quella trapelata è una versione Beta della ColorOS 7 e potrebbero quindi esserci altre sorprese.