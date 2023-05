Come ci comporteremo durante la fine del mondo? Scienziati lo scoprono con un gioco online

Come potrebbero reagire le persone alla fine del mondo? Gli scienziati per avere una risposta hanno utilizzato ArcheAge, gioco di ruolo online multigiocatore (MMORPG), durante dei beta test. Alla fine di 11 settimane il server sarebbe stato cancellato, così hanno studiato il comportamento dei player prima della "fine del mondo".

Gli addetti ai lavori hanno analizzato così 270 milioni di comportamenti dei giocatori nel gioco. Il comportamento della maggior parte dell'utenza è stato sorprendentemente pacifico, a parte qualcuno che ha iniziato a uccidere più giocatori del normale (a proposito, ecco la differenza tra sociopatico e psicopatico).

"I nostri risultati mostrano che non ci sono apparenti cambiamenti durante il comportamento pandemico, ma alcuni valori anomali avevano maggiori probabilità di mostrare comportamenti antisociali come ad l'uccisione di giocatori", scrive il team. "I loro doveri, invece, venivano meno: i giocatori hanno abbandonato la progressione del personaggio, mostrando una drastica diminuzione del completamento delle missioni, del livellamento e dell'abilità modifiche alla fine del beta test."

In sostanza, solo alcuni hanno "dato di matto" iniziando ad uccidere gli altri giocatori, mentre la quasi totalità dei gamers è venuta meno ai loro doveri come fare le missioni o potenziare il personaggio (in poche parole è come se avessero smesso di lavorare o fare attività fisica, una cosa coerente con uno scenario da fine del mondo).

Ovviamente lo studio - che deve ancora ricevere una revisione tra pari - ha sicuramente dei limiti, ma ha mostrato che la fine del mondo potrà essere pacifica, con l'emergere di comportamenti pro-sociali.