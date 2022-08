Come si compra la PS5 con l'invito su Amazon? Ecco come essere sicuri

Nella giornata del 17 agosto 2022, l'Italia si è svegliata con una sorpresa: un nuovo drop di PlayStation 5 su Amazon disponibili solo su invito. Una nuova modalità di vendita al dettaglio per il colosso di Seattle che ha lasciato non pochi interrogativi.

Infatti, al netto dell'ottima notizia per chi è alla ricerca di una nuova console e sperava in una più equa distribuzione delle console, il procedimento non è poi così immediato a livello visivo.

Tanto per cominciare, occorre andare sulla pagina dello store dove la PS5 è venduta a 559,99 euro in bundle nell'edizione con disco fisico e Horizon Forbidden West. Da qui, cliccare sul pulsante per la prenotazione. Qualora non vi risultasse alcun feedback alla pressione, potete verificare che l'invito sia stato correttamente richiesto in maniera piuttosto semplice.

Se siete da PC, tornate alla scheda di vendita della console e, sotto al riquadro di destra in cui viene spiegata la procedura e intitolata "Invito necessario!", troverete un altro piccolo box con scritto "Nuovo & Usato da...". Cliccate proprio questo pulsante e vi apparirà una scheda laterale con tutte le console disponibili e i vari prezzi. Quella che interessa a noi, naturalmente, è la prima, identificata dal prezzo 559,99 euro. Al suo fianco troverete di nuovo il tasto per la prenotazione dell'invito e successivamente apparirà una spunta verde.

Analogamente a quanto accade da PC, su smartphone entrate nella pagina di acquisto e scorrete di qualche millimetro verso il basso. Nella sezione "Altri venditori su Amazon" troverete la scritta "Confronta Nuovo & Usato da...". Vi apparirà la medesima scheda con i vari prezzi: dovrete solo verificare che quello corretto abbia la spunta verde e il gioco è fatto.

A questo punto potrete stare tranquilli di aver prenotato il vostro biglietto, sperando che sia quello fortunato!